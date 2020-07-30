"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Ювентус" установив антирекорд Серії А

Роналду і Ко. не змогли розпечатати ворота "Кальярі".

"Ювентус" установив антирекорд Серії А
Реакція Мауріціо Саррі зрозуміла
Фото: EPA/UPG

У ранзі чемпіона Італії сезону-2019/20 "Ювентус" проводив свій передостанній матч Серії А в головному місті острова Сардинія - Кальярі - з однойменним клубом.

Незважаючи на те, що туринці грали практично оптимальним складом, господарі виявилися сильнішими - 2:0.

При цьому підопічні Мауріціо Саррі встановили антирекорд Серії А.

Кріштіану Роналду і Ко за весь матч завдали по воротах суперника 34 ударів, з них - 10 у створ, і не змогли забити.

З часів, коли ведеться статистичний підрахунок, жодна команда Серії А не змарнувала стільки ударів за гру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також