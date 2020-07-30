У ранзі чемпіона Італії сезону-2019/20 "Ювентус" проводив свій передостанній матч Серії А в головному місті острова Сардинія - Кальярі - з однойменним клубом.
Незважаючи на те, що туринці грали практично оптимальним складом, господарі виявилися сильнішими - 2:0.
При цьому підопічні Мауріціо Саррі встановили антирекорд Серії А.
Кріштіану Роналду і Ко за весь матч завдали по воротах суперника 34 ударів, з них - 10 у створ, і не змогли забити.
З часів, коли ведеться статистичний підрахунок, жодна команда Серії А не змарнувала стільки ударів за гру.
34 - La #Juventus ha stabilito il proprio record di tiri in un incontro di Serie A senza segnare (34) da quando Opta raccoglie questo dato - 2004/05. Annebbiati.#CagliariJuventus— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020