Роналду і Ко. не змогли розпечатати ворота "Кальярі".

У ранзі чемпіона Італії сезону-2019/20 "Ювентус" проводив свій передостанній матч Серії А в головному місті острова Сардинія - Кальярі - з однойменним клубом.

Незважаючи на те, що туринці грали практично оптимальним складом, господарі виявилися сильнішими - 2:0.

При цьому підопічні Мауріціо Саррі встановили антирекорд Серії А.

Кріштіану Роналду і Ко за весь матч завдали по воротах суперника 34 ударів, з них - 10 у створ, і не змогли забити.

З часів, коли ведеться статистичний підрахунок, жодна команда Серії А не змарнувала стільки ударів за гру.