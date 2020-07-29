Названо найкращого пенальтиста XXI століття

Кріштіану Роналду на "дві голови" кращий за інших.

Фото: EPA/UPG 2020 рік почався для Кріштіану Роналду на 5 балів

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду є лідером XXI століття в топ-5 ліг за кількістю реалізованих пенальті, повідомляє GiveMeSport.

З 2000 року на рахунку португальця 114 голів з "точки" в усіх турнірах, що на 39 одинадцятиметрових більше, ніж реалізував будь-який інший гравець.

Топ-10 кращих пенальтистів.