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Названо найкращого пенальтиста XXI століття

Кріштіану Роналду на "дві голови" кращий за інших.

2020 рік почався для Кріштіану Роналду на 5 балів
Фото: EPA/UPG
2020 рік почався для Кріштіану Роналду на 5 балів

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду є лідером XXI століття в топ-5 ліг за кількістю реалізованих пенальті, повідомляє GiveMeSport.

З 2000 року на рахунку португальця 114 голів з "точки" в усіх турнірах, що на 39 одинадцятиметрових більше, ніж реалізував будь-який інший гравець.

Топ-10 кращих пенальтистів.

  • 1. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 114
  • 2-3. Франческо Тотті (закінчив кар'єру) і Ліонель Мессі ("Барселона") - 75
  • 4. Златан Ібрагімович ("Мілан") - 64
  • 5. Френк Лемпард (закінчив кар'єру) - 50
  • 6. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 48
  • 7. Стівен Джеррард (закінчив кар'єру) - 46
  • 8. Алессандро Дель П'єро (закінчив кар'єру) - 44
  • 9. Роналдіньо (закінчив кар'єру) - 44
  • 10. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") - 41
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