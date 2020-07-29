Названо найкращого пенальтиста XXI століття

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду є лідером XXI століття в топ-5 ліг за кількістю реалізованих пенальті, повідомляє GiveMeSport.
З 2000 року на рахунку португальця 114 голів з "точки" в усіх турнірах, що на 39 одинадцятиметрових більше, ніж реалізував будь-який інший гравець.
Топ-10 кращих пенальтистів.
- 1. Кріштіану Роналду (Ювентус) - 114
- 2-3. Франческо Тотті (закінчив кар'єру) і Ліонель Мессі ("Барселона") - 75
- 4. Златан Ібрагімович ("Мілан") - 64
- 5. Френк Лемпард (закінчив кар'єру) - 50
- 6. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 48
- 7. Стівен Джеррард (закінчив кар'єру) - 46
- 8. Алессандро Дель П'єро (закінчив кар'єру) - 44
- 9. Роналдіньо (закінчив кар'єру) - 44
- 10. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті") - 41