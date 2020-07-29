Вони мітингували проти призначення Мірчі Луческу головним тренером футбольної команди. Відео протесту опублікували на каналі Ultras Dynamo Kyiv TV.
Учасники протесту вигукували: "Суркіси - ганьба "Динамо"!" і "Луческу - go, go!" Акція проходила відразу після матчу "Динамо" U-19 – "Денгофф" (4:2), у цей час на стадіоні перебував президент команди Ігор Суркіс, пише Sport.ua.
Протестувальники запалили фаєри, коли помітили, що Суркіс покидає домашню арену.
"Він був вимушений ретируватися після матчу юнацького складу команди", - зазначають журналісти.
На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, що минулого тижня 76-річний румунський тренер підписав контракт з ФК "Динамо Київ". Відразу після інформації про це ультрас "Динамо" анонсували акції протесту проти призначення Мірчі Луческу головним тренером "біло-синіх".
У понеділок румунська Gazeta Sporturilor написала, що Мірча Луческу відмовився тренувати київське "Динамо" і подав у відставку через негативно налаштованих щодо нього вболівальників. У "Динамо" спростували цю інформацію.
28 липня на офіційному сайті клубу було оприлюднено листування президента клубу Ігоря Суркіса і новоспеченого головного тренера команди Мірчі Луческу.
Зі спілкування сторін електронною поштою стало відомо, що минулої суботи 74-річний Луческу повідомив президента "Динамо Київ" про намір розірвати контракт.
У листі-відповіді Суркіс підкреслив, що настрої частини вболівальників не повинні впливати на рішення тренера. Президент наголосив, що і він, і Луческу прийняли непросте рішення осмислено, усвідомлюючи всі майбутні ризики.