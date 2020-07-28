"Динамо" опублікувало листування Суркіса і Луческу

Київське "Динамо" виступило із заявою на тлі чуток про відставку румунського тренера Мірчі Луческу.

"Оскільки навколо цієї теми тривають спекуляції, президент «Динамо» вирішив оприлюднити листування з паном Луческу, щоб не плодити чутки та плітки про реальні наміри сторін", - йдеться в заяві.

На офіційному сайті клубу оприлюднено листування президента клубу Ігоря Суркіса і новоспеченого головного тренера команди Мірчі Луческу.

Зі спілкування сторін електронною поштою стало відомо, що минулої суботи 74-річний Луческу повідомив президента "Динамо" Київ про намір розірвати контракт.

Луческу заявив, що працювати в умовах ворожнечі з боку уболівальників він не може. Також румунський фахівець заявив, що його повернення в український футбол не було пов'язане з грошима. Луческу підкреслив, що його новий прихід у Прем'єр-лігу був зумовлений ностальгією за тими часами, коли він домагався тут успіху.

У листі-відповіді Суркіс підкреслив, що настрої частини вболівальників не повинні впливати на рішення тренера. Президент наголосив, що і він, і Луческу прийняли непросте рішення осмислено, усвідомлюючи всі майбутні ризики.

Також він запевнив тренера, що керівництво "Динамо" зробить усе, щоб Луческу працював у комфортних умовах.

Учора румунська Gazeta Sporturilor написала, що Мірча Луческу відмовився тренувати київське "Динамо" і подав у відставку. У "Динамо" спростували цю інформацію.