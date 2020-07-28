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Усик відмовився від соцмереж

Олександр заявив, що буде просто "працювати і мовчати". 

Усик відмовився від соцмереж
Олександр Усик
Фото: skysports.com

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, (17-0, 13 КО) який уже провів прем'єрний поєдинок у хевівейті, пояснив своє рішення відмовитися від використання соціальних мереж.

"Усе життя мені говорили, що я роблю щось неправильно. Мовляв, "тобі не треба займатися боксом" або "у XXI столітті ти віриш у Бога". Відповідаю: так, я вірю в Бога, тому що знаю, що він є. Він допомагає мені щодня, я розмовляю з ним", - заявив українець в інтерв'ю USYK17.

"Проаналізувавши те, що відбувається у світі, я прийшов до висновку, що буду мовчати. Буду просто працювати й мовчати. Коли мені буде потрібно - я скажу. Я вийшов із соцмереж, новин. Вважаю, що це зайве, воно багато часу забирає" , - зазначив Усик.

Нагадаємо, що через коронавірус бій Усика з британцем Дереком Чисорою (32-9, 23 КО) перенесли на невизначений термін. Однак сам Олександр припускає, що поєдинок може відбутися ще цього року і з глядачами.

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