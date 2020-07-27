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Варді встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги, ставши найстаршим кращим бомбардиром

Джеймі забив за сезон 23 голи.

Варді встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги, ставши найстаршим кращим бомбардиром
Джеймі Варді
Фото: EPA/UPG

Форвард "Лестера" Джеймі Варді завоював "Золоту бутсу" Англійської прем'єр-ліги як її найкращий бомбардир за підсумками сезону-2019/20.

Гравець збірної Англії забив 23 м'ячі в 35 поєдинках.

При цьому 33-річний вихованець "Шеффілда Венздей" став найстаршим кращим бомбардиром АПЛ. Попередній рекорд належав колишньому нападнику "Челсі" Дідьє Дрогба, який забив у 32-річному віці 32 м'ячі в сезоні-2009/10.

Також Варді став найстаршим бомбардиром елітного англійського дивізіону за останні 72 роки. У сезоні-1947/48 36-річний форвард "Арсеналу" Ронні Рук забив 33 голи.

Додамо, що найкращий результат сезону за системою гол+пас - у хавбека "Манчестера Сіті" Кевіна Де Брейне, який набрав 33 очки (13 голів і 20 асистів). 29-річному бельгійцю не вистачило лише трьох очок, щоб повторити, здавалося б, вічний рекорд для півзахисників, установлений ексгравцем "Челсі", а нині його головним тренером Френком Лемпардом 10 років тому (22 голи і 14 асистів).

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