Цей факт не збентежив підопічних Юргена Клоппа.

У підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді зустрічався з "Ньюкаслом".

Поєдинок не мав значення для обох клубів, та рахунок у нього було відкрито вже на 25-й секунді - відзначився форвард господарів Двайт Гейл.

Ця невдача не позначилася на стійкості футболістів "Ліверпуля". Протягом матчу вони тричі розписатися у воротах суперника - 1:3.

За підсумками зустрічі підопічні Юргена Клоппа зуміли встановити один клубний антирекорд і два рекорди в АПЛ.

Раніше "Ліверпуль" у рамках АПЛ жодного разу не пропускав настільки швидко. Крім того, ніколи раніше жоден гравець не забивав так рано в підсумковому турі сезону АПЛ.

25 - Dwight Gayle's opener after 25 seconds is the quickest goal ever scored on the final day of the Premier League season, and the earliest Liverpool have ever conceded in a Premier League game. Force. pic.twitter.com/RkH1udxH7v — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

Крім того, "червоні" в сезоні 2019/20 набрали 99 очок, здобувши 32 перемоги.

За кількістю перемог "Ліверпуль" повторив абсолютний рекорд "Манчестера Сіті", встановлений "городянами" в сезоні 2017/18.

32 - Liverpool won 32 Premier League games this season, a joint-record in the history of the English top-flight alongside Manchester City (32 in both 2017-18 and 2018-19). Levels. pic.twitter.com/UlchKo51IA — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

А от за кількістю очок підопічним Клоппа не вистачило лише одного, щоб наздогнати тих самих "городян" (2017/18).