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"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії

Цей факт не збентежив підопічних Юргена Клоппа.

"Ліверпуль" пропустив найшвидший гол в Англійській прем'єр-лізі у своїй історії
Дуайт Гейл
Фото: EPA/UPG

У підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді зустрічався з "Ньюкаслом".

Поєдинок не мав значення для обох клубів, та рахунок у нього було відкрито вже на 25-й секунді - відзначився форвард господарів Двайт Гейл.

Ця невдача не позначилася на стійкості футболістів "Ліверпуля". Протягом матчу вони тричі розписатися у воротах суперника - 1:3.

За підсумками зустрічі підопічні Юргена Клоппа зуміли встановити один клубний антирекорд і два рекорди в АПЛ.

Раніше "Ліверпуль" у рамках АПЛ жодного разу не пропускав настільки швидко. Крім того, ніколи раніше жоден гравець не забивав так рано в підсумковому турі сезону АПЛ.

Крім того, "червоні" в сезоні 2019/20 набрали 99 очок, здобувши 32 перемоги.

За кількістю перемог "Ліверпуль" повторив абсолютний рекорд "Манчестера Сіті", встановлений "городянами" в сезоні 2017/18.

А от за кількістю очок підопічним Клоппа не вистачило лише одного, щоб наздогнати тих самих "городян" (2017/18).

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