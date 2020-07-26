Прощавай, 747
Прощавай, 747
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
Пам'ятнику Лобановському біля стадіону "Динамо" фани закрили очі пов'язкою
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Російський панцирник потонув при спробі форсувати Керченську протоку
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
ГоловнаСпорт

У франківському футзальному клубі "Ураган" виявили спалах коронавірусу

Інфекцію підтвердили у 12 чоловік.

У франківському футзальному клубі "Ураган" виявили спалах коронавірусу
Фото: uragan.if.ua

Івано-франківський футзальний клуб "Ураган" пішов на самоізоляцію в повному складі після того, як там виявили спалах коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 12 чоловік.

"23-го липня народний футбольний клуб "Ураган" у повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19. Дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно медичного протоколу Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію", - повідомив клуб на своєму сайті.

Через кілька тижнів "Ураган" має взяти участь у фіналі чотирьох Кубка України з футзалу. Ігри відбудуться в Запоріжжі.

"Ураган" у півфіналі зустрінеться з "Де Трейдингом" з Миколаївки. В паралельному матчі зіграють херсонський "Продексім" та київський "Хіт".

Івано-франківський клуб - чинний володар Кубка України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також