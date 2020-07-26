У франківському футзальному клубі "Ураган" виявили спалах коронавірусу

Івано-франківський футзальний клуб "Ураган" пішов на самоізоляцію в повному складі після того, як там виявили спалах коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 12 чоловік.

"23-го липня народний футбольний клуб "Ураган" у повному складі (тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючих команд) пройшов планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусної інфекції COVID-19. Дослідження підтвердили наявність COVID-19 у 12-ти випадках, тож згідно медичного протоколу Міністерства охорони здоров'я України НФК "Ураган" у повному складі відправляється на вимушену двотижневу самоізоляцію", - повідомив клуб на своєму сайті.

Через кілька тижнів "Ураган" має взяти участь у фіналі чотирьох Кубка України з футзалу. Ігри відбудуться в Запоріжжі.

"Ураган" у півфіналі зустрінеться з "Де Трейдингом" з Миколаївки. В паралельному матчі зіграють херсонський "Продексім" та київський "Хіт".

Івано-франківський клуб - чинний володар Кубка України.