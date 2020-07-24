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"Барселона" готова продати 12 гравців в міжсезоння, - ЗМІ

Легше було сказати, кого залишить.

"Барселона" готова продати 12 гравців в міжсезоння, - ЗМІ
Фото: marca

"Барселону" в найближче трансферне вікно очікує пристойна чистка. За твердженням Marca, керівництво "блаугранас" готове продати влітку відразу 12 футболістів.

У їх числі воротаря Нето, захисників Нельсона Семеду, Самюеля Умтіті і Хуніора Фірпо, півзахисників Артуро Відаля і Івана Ракитича, а також форвардів Усмана Дембеле і Мартіна Брейтуейта.

До того ж "Барселона" не розраховує на гравців, які минулий сезон провели в оренді: Карлес Аленья ("Бетіс"), Рафінья Алькантара ("Сельта"), Жан-Клер Тодібо ("Шальке-04") і Філіпа Коутіньйо ("Баварія").

Серед очевидних трансферних цілей у "Барселони" зараз нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес. 

Нагадаємо, каталонці програли чемпіонство мадридському "Реалу", фінішувавши на другому місці.

У поточному сезоні "Барселона" може і зовсім залишитися без трофеїв - крім Ла Ліги був програний Кубок і Суперкубок Іспанії.

Єдиний турнір, в якому каталонський гранд ще бере участь - це Ліга чемпіонів, відновлення якої намічено на початок серпня.

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