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Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами

Президент "Динамо" пояснив своє рішення.

Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
Ігор Суркіс
Фото: Динамо

Напередодні було оголошено про призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо".

Ультрас "Динамо" шокувало, що улюблену команду довірили людині, котра впродовж 12 сезонів очолювала головних опонентів у внутрішньому чемпіонаті.

Найактивніші з них зібралися біля стадіону імені Лобановського, щоб висловити своє ставлення до такого кадрового рішення менеджменту столичної команди, інформує glavcom.ua.

Власник "Динамо" Ігор Суркіс запропонував ультрас зайти на територію стадіону і поспілкуватися. Зустріч відбулася біля поля. Суркіс вийшов до фанатів сам, без охорони.

Президент "Динамо" відповів на невдоволення фанів через призначення Луческу головним тренером.

"Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з "Шахтаря" пішов не сам. Його вигнали, і він затаїв образу, хоче обіграти "Шахтар" і довести Ахметову, що той не мав рації. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі в очі і повірив.

Ви ж критикували мене за "динамівські" серця? Хотіли іноземного фахівця? Маєте", - переказує слова Суркіса видання.

Раніше повідомлялося, що ультрас киян готові до протестів у зв'язку з призначенням Луческу.

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