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Гравець "Ліверпуля" побив свій же рекорд Англійської прем'єр-ліги

Трент Александер-Арнольд - один із кращих асистентів Ліги.

Трент Александер-Арнольд (крайній праворуч)
Фото: EPA/UPG
Трент Александер-Арнольд (крайній праворуч)

Напередодні у феєричному шоу "Ліверпуль" обіграв "Челсі" - 5:3.

Правий захисник "червоних" Трент Александер-Арнольд записав на свій рахунок гол і гольову передачу, яка стала для 21-річного гравця збірної Англії 13-ю цього сезону АПЛ.

Так вихованець академії "Ліверпуля" побив свій же рекорд результативних передач в АПЛ за сезон для захисників.

Додамо, що в лівого захисника мерсисайдців Ендрю Робертсона 11 асистів.

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