Напередодні після зубодробильного матчу проти "Челсі" (5:3) "Ліверпулю" на рідному "Енфілді" вручили кубок Англійської прем'єр-ліги.
Одразу після офіційної церемонії гравці і тренерський штаб "червоних" вирушили в роздягальню, де бурхливі святкування пройшли хрещення шампанським, братанням і піснями.
Зазначимо, що годинник у роздягальні господарів показує абсолютно неправильний час. Поєдинок завершився об одинадцятій ночі за Гринвічем, а годинник показував 21:12. Недоробка.
I N C R E D I B L E ❤️— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020
Inside the dressing room celebrations with the Reds 👌 #LFCchampions pic.twitter.com/mv4rl3SK5E