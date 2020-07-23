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У роздягальні "Ліверпуля" годинник показує неправильний час: пресслужба показала, що відбувалося після матчу з "Челсі"

Команди були вчора у вогні.

Напередодні після зубодробильного матчу проти "Челсі" (5:3) "Ліверпулю" на рідному "Енфілді" вручили кубок Англійської прем'єр-ліги.

&quot;Ліверпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль"

Одразу після офіційної церемонії гравці і тренерський штаб "червоних" вирушили в роздягальню, де бурхливі святкування пройшли хрещення шампанським, братанням і піснями.

Зазначимо, що годинник у роздягальні господарів показує абсолютно неправильний час. Поєдинок завершився об одинадцятій ночі за Гринвічем, а годинник показував 21:12. Недоробка.

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