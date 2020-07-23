Гравець "Ліверпуля" виграв свій сьомий титул чемпіона країни за останні шість років

Напередодні на "Енфілді" в ковбойській перестрілці "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Челсі" - 5:3.
Після закінчення поєдинку "Ліверпулю" офіційно вручили кубок переможців Англійської прем'єр-ліги.
Одним із футболістів "червоних", які потримали над головою цей трофей, був японський легіонер Такумі Мінаміно, який вийшов у матчі проти "Челсі" на заміну.
Для 25-річного уродженця Осаки цей титул чемпіона країни став сьомим за останні шість років.
Захищаючи кольори РБ "Зальцбург", Такумі 6 разів поспіль (2015-20) ставав чемпіоном Австрії, плюс Мінаміно встиг після свого трансферу взимку в "Ліверпулі" награти необхідну кількість ігор в АПЛ.
Takumi Minamino has won a league title in each of his last six seasons:— Squawka Football (@Squawka) July 22, 2020
🏆 2014/15
🏆 2015/16
🏆 2016/17
🏆 2017/18
🏆 2018/19
🏆🏆 2019/20
An Austrian-English league double this season. 🇦🇹🏴 pic.twitter.com/MpqUN9R087