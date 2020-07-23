Гравець "Ліверпуля" виграв свій сьомий титул чемпіона країни за останні шість років

Напередодні на "Енфілді" в ковбойській перестрілці "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Челсі" - 5:3.

Після закінчення поєдинку "Ліверпулю" офіційно вручили кубок переможців Англійської прем'єр-ліги.

Одним із футболістів "червоних", які потримали над головою цей трофей, був японський легіонер Такумі Мінаміно, який вийшов у матчі проти "Челсі" на заміну.

Для 25-річного уродженця Осаки цей титул чемпіона країни став сьомим за останні шість років.

Захищаючи кольори РБ "Зальцбург", Такумі 6 разів поспіль (2015-20) ставав чемпіоном Австрії, плюс Мінаміно встиг після свого трансферу взимку в "Ліверпулі" награти необхідну кількість ігор в АПЛ.