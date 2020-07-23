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Гравець "Ліверпуля" виграв свій сьомий титул чемпіона країни за останні шість років

Такумі Мінаміно встановив своєрідний рекорд.

Гравець "Ліверпуля" виграв свій сьомий титул чемпіона країни за останні шість років
Такумі Мінаміно
Фото: EPA/UPG

Напередодні на "Енфілді" в ковбойській перестрілці "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Челсі" - 5:3.

Після закінчення поєдинку "Ліверпулю" офіційно вручили кубок переможців Англійської прем'єр-ліги.

Одним із футболістів "червоних", які потримали над головою цей трофей, був японський легіонер Такумі Мінаміно, який вийшов у матчі проти "Челсі" на заміну.

Для 25-річного уродженця Осаки цей титул чемпіона країни став сьомим за останні шість років.

Захищаючи кольори РБ "Зальцбург", Такумі 6 разів поспіль (2015-20) ставав чемпіоном Австрії, плюс Мінаміно встиг після свого трансферу взимку в "Ліверпулі" награти необхідну кількість ігор в АПЛ.

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