Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
Новая Конституция, старый президент. Зачем Путину референдум и при чём здесь Украина
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
В Харькове жестоко избили представителя партии Шария
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Зеленский срочно прибыл на Прикарпатье (обновлено)
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Экс-регионал Шкарлет назначен и.о. министра образования
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
ГлавнаяСпорт

Игрок "Ливерпуля" может выиграть два чемпионата за три дня

Такуми Минамино полсезона отыграл за "Зальцбург".

Игрок "Ливерпуля" может выиграть два чемпионата за три дня
Такуми Минамино
Фото: EPA/UPG

Накануне "Ливерпуль" в первый раз в своей истории выиграл Английскую Премьер-Лигу.

В составе "красных" заслужил право получить золотую медаль и вингер Такуми Минамино, который отыграл после своего зимнего трансфера 5 матчей за "Ливерпуль" в АПЛ.

Напомним, что для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум пять матчей в составе команды.

Однако 25-летний уроженец Осаки может удвоить количество золотых наград национальных чемпионатов в сезоне 2019/20.

Для этого его бывшей команде – РБ "Зальцбург" необходимо 28 июня победить одного из аутсайдеров верхней группы чемпионата Австрии - "Хартберг", чтобы в 14 раз и 7-й подряд стать чемпионом своей страны.

Добавим, что за 3 тура до финиша чемпионата ближайший преследователь "Зальцбурга" - ЛАСК отстает в турнирной таблице на 8 очков.

Отметим, что Минамино в составе "Зальцбурга" 5 раз подряд (пока еще без учета текущего сезона) становился чемпионом Австрии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также