Игрок "Ливерпуля" может выиграть два чемпионата за три дня

Накануне "Ливерпуль" в первый раз в своей истории выиграл Английскую Премьер-Лигу.

В составе "красных" заслужил право получить золотую медаль и вингер Такуми Минамино, который отыграл после своего зимнего трансфера 5 матчей за "Ливерпуль" в АПЛ.

Напомним, что для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум пять матчей в составе команды.

Однако 25-летний уроженец Осаки может удвоить количество золотых наград национальных чемпионатов в сезоне 2019/20.

Для этого его бывшей команде – РБ "Зальцбург" необходимо 28 июня победить одного из аутсайдеров верхней группы чемпионата Австрии - "Хартберг", чтобы в 14 раз и 7-й подряд стать чемпионом своей страны.

Добавим, что за 3 тура до финиша чемпионата ближайший преследователь "Зальцбурга" - ЛАСК отстает в турнирной таблице на 8 очков.

Отметим, что Минамино в составе "Зальцбурга" 5 раз подряд (пока еще без учета текущего сезона) становился чемпионом Австрии.