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Премьер-министр Нидерландов запретил болельщикам петь на стадионе

Марк Рютте категоричен.

Премьер-министр Нидерландов запретил болельщикам петь на стадионе
Фото: AS

Болельщики смогут посещать стадионы в Голландии уже с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

При этом он отметил, что фанатам нужно будет соблюдать строгие правила поведения, в частности, им запретят петь.

"Если на стадионах будут петь, то их снова закроют, - цитирует Рютте "Спорт-Экспресс". - Если кричать или громко петь, шансы распространения вируса вырастут. Звучит ужасно, но исследования показывают, что так вирус быстрее распространяется".

Напомним, чемпионат Голландии-2019/20 был завершен досрочно, без определения чемпиона. Новый сезон планируется начать в сентябре.

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