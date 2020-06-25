НСК "Олимпийский" открывается для занятий спортом

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на брифинге по итогам 100 дней работы правительства уделил внимание главной спортивной арены Украины – НСК "Олимпийский".

В частности, Гутцайт рассказал о сроках открытия стадиона для занятий спортом.

"С 28 июня мы впервые полностью открываем НСК "Олимпийский", обустраивая большой спортивный опен-спейс, делая большую спортивную зону со множеством площадок. Все они буду бесплатными, и любой желающий может прийти и заняться двигательной активностью", - цитирует министра sportarena.com.

"Федерации смогут выставить свои площадки, для популяризации видов спорта. Мы сделаем все, чтобы все знали и видели - НСК "Олимпийский" открыт для спорта. Это государственный объект, который построен за бюджетные деньги и должен быть открыт для людей. Уже поставлена волейбольная площадка, будут зоны воркаута, баскетбольная площадки, много других", - акцентировал Гутцайт.

Напомним, что олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт в марте занял пост министра молодежи и спорта.