Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
ГлавнаяСпорт

НСК "Олимпийский" открывается для занятий спортом

Оптимистичное заявление министра молодежи и спорта.

НСК "Олимпийский" открывается для занятий спортом
Вадим Гутцайт
Фото: kyivcity.gov.ua

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на брифинге по итогам 100 дней работы правительства уделил внимание главной спортивной арены Украины – НСК "Олимпийский".

В частности, Гутцайт рассказал о сроках открытия стадиона для занятий спортом.

"С 28 июня мы впервые полностью открываем НСК "Олимпийский", обустраивая большой спортивный опен-спейс, делая большую спортивную зону со множеством площадок. Все они буду бесплатными, и любой желающий может прийти и заняться двигательной активностью", - цитирует министра sportarena.com.

"Федерации смогут выставить свои площадки, для популяризации видов спорта. Мы сделаем все, чтобы все знали и видели - НСК "Олимпийский" открыт для спорта. Это государственный объект, который построен за бюджетные деньги и должен быть открыт для людей. Уже поставлена волейбольная площадка, будут зоны воркаута, баскетбольная площадки, много других", - акцентировал Гутцайт.

Напомним, что олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт в марте занял пост министра молодежи и спорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также