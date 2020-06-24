В поединке "Мариуполь" – "Ворскла" определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, причем полтавчане ушли от поражения за 10 минут до окончания основного времени матча.

При этом стоит отметить, что решающий момент в противостоянии, как оказалось в дальнейшем, случился на 119-й минуте, когда главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов осуществил домашнюю заготовку, заменив голкипера Дмитрия Резника на 16-летнего дублера Павла Исенко, для которого матч в Мариуполе стал дебютным за первую команду.

И Исенко полностью оправдал доверие Максимова – тинейджер отбил три пенальти из пяти, справившись с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко. Благодаря этому "Ворскла" победила в серии пенальти 3:2 и вышла в финал Кубка Украины.

Добавим, что Павел является вратарем сборной Украины U-17.

Обзор поединка "Мариуполь" - "Ворскла" - на сайте официального вещателя Кубка Украины.