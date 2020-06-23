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Легендарная автогонка "24 часа Спа" впервые в истории будет длиться 25 часов

На продолжительность повлияет переход на зимнее время.

Легендарная автогонка "24 часа Спа" впервые в истории будет длиться 25 часов
Фото: total24hours.com

Гонка на выносливость "24 часа Спа", проводимая ежегодно на бельгийском автодроме Спа-Франкоршам Королевским Автоклубом Бельгии (RACB), в этом году будет длиться 25 часов, сообщает пресс-служба соревнований. 

Это связано с тем, что в дни проведения соревнований Европа будет переходить на зимнее время, с переводом часов на один час назад. Таким образом, заезд стартует в 15:30 по местному времени 24 октября и закончится в то же время 25 октября, однако формально гонка будет длиться 25 часов впервые за всю историю гонки.

При этом название гонки останется неизменным.

"24 часа Спа" является этапом чемпионатов GT World Challenge Europe Endurance Cup и Intercontinental GT Challenge. Кроме того, перед гонкой пройдут соревнования серий поддержки - GT4 European Series, Lamborghini Super Trofeo и других.

Примечательно, что в прошлом году суточный марафон в Спа длился всего 18 часов - гонка была прервана красным флагом.

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