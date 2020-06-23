​Секция взорвавшегося на Позняках дома из 40 квартир восстановлению не подлежит, - МВД
​Секция взорвавшегося на Позняках дома из 40 квартир восстановлению не подлежит, - МВД
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
«Пропозиція» («партия мэров»): «Они сами нас породили!»
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
В Киеве владельцев бизнеса обязали организовать для своих сотрудников ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
ГлавнаяСпорт

Мерсисайдское дерби установило новый рекорд английского телевидения

Британские фаны соскучились по футболу.

Мерсисайдское дерби установило новый рекорд английского телевидения
"Эвертон" - "Ливерпуль"
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках 30-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся поединок двух клубов Ливерпуля – на "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Ливерпуль".

Несмотря на тот факт, что футбола на поле было немного, матч привлек рекордную телеаудиторию, сообщает The Telegraph.

В среднем телевизионная аудитория составила 5 млн телезрителей. Максимальное значение — 5,5 млн.

Отметим, мерсисайдское дерби бесплатно транслировал Sky Sports. Предыдущий рекорд Sky Sports был установлен в 2012 году. Тогда за чемпионство боролись два манчестерских клуба, и дерби между "Юнайтед" и "Сити" привлекло среднюю телеаудиторию в 4,04 млн человек.

Напомним, что правительство Великобритании настояло на том, чтобы Sky Sports и BBC проводили дополнительные бесплатные трансляции матчей АПЛ. Это было одно из условий возобновления футбольного сезона в Англии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также