Мерсисайдское дерби установило новый рекорд английского телевидения

Накануне в рамках 30-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся поединок двух клубов Ливерпуля – на "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Ливерпуль".

Несмотря на тот факт, что футбола на поле было немного, матч привлек рекордную телеаудиторию, сообщает The Telegraph.

В среднем телевизионная аудитория составила 5 млн телезрителей. Максимальное значение — 5,5 млн.

Отметим, мерсисайдское дерби бесплатно транслировал Sky Sports. Предыдущий рекорд Sky Sports был установлен в 2012 году. Тогда за чемпионство боролись два манчестерских клуба, и дерби между "Юнайтед" и "Сити" привлекло среднюю телеаудиторию в 4,04 млн человек.

Напомним, что правительство Великобритании настояло на том, чтобы Sky Sports и BBC проводили дополнительные бесплатные трансляции матчей АПЛ. Это было одно из условий возобновления футбольного сезона в Англии.