В боксе единственного темнокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса перед стартом отложенной гонки в Алабаме была найдена висельная петля, сообщает xsport.ua.

Руководство гонки начало собственное расследование по факту проявления расизма. Петля в США считается проявлением агрессивного расового недовольства из-за ассоциаций с судом Линча.

Доступ к боксам во время строгих карантинных правил имеют только сотрудники команд, серии и автодрома. Сам Уоллес также высказался на тему произошедшего.

"Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь".

Напомним, после последней гонки в Атланте Уоллес едва не погиб уже после пересечения финишной линии - гонщик потерял сознание. Во время послегоночного интервью Уоллес отключился, и врачам пришлось оказывать ему экстренную медицинскую помощь.