В боксе единственного темнокожего пилота NASCAR Буббы Уоллеса перед стартом отложенной гонки в Алабаме была найдена висельная петля, сообщает xsport.ua.
Руководство гонки начало собственное расследование по факту проявления расизма. Петля в США считается проявлением агрессивного расового недовольства из-за ассоциаций с судом Линча.
Доступ к боксам во время строгих карантинных правил имеют только сотрудники команд, серии и автодрома. Сам Уоллес также высказался на тему произошедшего.
"Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь".
Напомним, после последней гонки в Атланте Уоллес едва не погиб уже после пересечения финишной линии - гонщик потерял сознание. Во время послегоночного интервью Уоллес отключился, и врачам пришлось оказывать ему экстренную медицинскую помощь.
Oh my God did Bubba Wallace just pass out during an interview? He mentioned being exhausted after standing up too fast after the race. Really scary moment after the #FOHQT500. #nascar pic.twitter.com/WE3bVjhGAl— Cameron Newton (@CamBNewton) June 7, 2020