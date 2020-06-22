В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
ГлавнаяСпорт

Пятов пропустил 500-й мяч в карьере

Круглая отнюдь не самая приятная цифра в карьере Андрея.

Пятов пропустил 500-й мяч в карьере
Андрей Пятов
Фото: EPA/UPG

"Шахтер" в 13-й раз в своей истории выиграл чемпионат Украины.

Вместе с "горняками" свой 10-й титул чемпиона страны завоевал и капитан команды Андрей Пятов, сравнявшийся по этому показателю с экс-капитаном Дарио Срной.

Однако в выигранном матче против "Александрии" (3:2) голкипер сборной Украины отметил еще один юбилей, менее приятный.

Пятов пропустил 500-й гол за карьеру.

227 раз он доставал мяч из своих ворот в чемпионате, 164 - в еврокубках, 70 - в матчах национальной сборной, 29 - в Кубке Украины и 10 - в Суперкубке Украины.

На клубном уровне Андрей 388 мячей пропустил, защищая цвета "Шахтера", и 43 - в рядах "Ворсклы".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также