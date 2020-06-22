"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
"Родину-мать" в Киеве украсили радужным флагом
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
В центре Киева горел 16-этажный бизнес-центр
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
В Одессе с 22 июня ужесточают карантин
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Правоохранители рассматривают две версии взрыва в киевской многоэтажке
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Накануне взрыва в доме на Позняках "Киевгаз" проводил поверку счетчиков
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся COVID-19
ГлавнаяСпорт

Левандовски побил рекорд Обамеянга в Бундеслиге

Поляк в этом сезоне неудержим.

Левандовски побил рекорд Обамеянга в Бундеслиге
Роберт Левандовски
Фото: EPA/UPG

В ранге чемпионов Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в предпоследнем туре первенства одержала очередную победу – на сей раз был обыгран "Фрайбург" 3:1.

Дублем отметился Роберт Левандовски.

Таким образом, 31-летний поляк забил уже 33 гола в чемпионате Германии, и он установил рекорд по голам среди легионеров в рамках одного розыгрыша Бундеслиги.

Ранее рекордное достижение принадлежало экс-футболисту дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгу, который в сезоне-2016/17 отметился 31-м точным ударом.

Добавим, что абсолютный рекорд по количеству голов за один сезон принадлежит легенде "Баварии" Герду Мюллеру, который в далеком сезоне-1971/72 40 раз расписывался в чужих воротах.

При этом "Бомбардир нации" в том сезоне все свои голы забил с игры и отдал еще 17 результативных передач.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также