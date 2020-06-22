Левандовски побил рекорд Обамеянга в Бундеслиге

В ранге чемпионов Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в предпоследнем туре первенства одержала очередную победу – на сей раз был обыгран "Фрайбург" 3:1.

Дублем отметился Роберт Левандовски.

Таким образом, 31-летний поляк забил уже 33 гола в чемпионате Германии, и он установил рекорд по голам среди легионеров в рамках одного розыгрыша Бундеслиги.

Ранее рекордное достижение принадлежало экс-футболисту дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянгу, который в сезоне-2016/17 отметился 31-м точным ударом.

Robert Lewandowski has now scored 33 Bundesliga goals this season, the most by any player in a single campaign since Dieter Müller netted 34 for 1. FC Köln in 1976–77.



Even we can't keep up. 🙃 pic.twitter.com/78jb1XyFvM — Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020

Добавим, что абсолютный рекорд по количеству голов за один сезон принадлежит легенде "Баварии" Герду Мюллеру, который в далеком сезоне-1971/72 40 раз расписывался в чужих воротах.

При этом "Бомбардир нации" в том сезоне все свои голы забил с игры и отдал еще 17 результативных передач.