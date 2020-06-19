​Минздрав просчитал 81 сценарий развития эпидемии COVID-19 и выбрал три наиболее оптимистичных
​Минздрав просчитал 81 сценарий развития эпидемии COVID-19 и выбрал три наиболее оптимистичных
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
ГлавнаяСпорт

На горе Фудзияме обнаружили тело украинского марафонца

Алексей Борисенко пропал еще 28 февраля.

На горе Фудзияме обнаружили тело украинского марафонца
Алексей Борисенко
Фото: Borysenko Oleksii, Facebook

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает японская газета The Sankei News.

Отмечается, что полиция обнаружила тело Борисенко еще 12 мая, однако опознали его только сегодня.

В газете отмечают, что 7 марта посольство Украины связалось с японскими властями, сообщив, что спортсмен пропал.

Борисенко последний раз выходил на связь в конце февраля. Он находился в Японии, где планировал принять участие в Токийском марафоне, однако, когда соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса, спортсмен решил самостоятельно покорить Фудзияму.

В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также