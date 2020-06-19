На горе Фудзияме обнаружили тело украинского марафонца

Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма, сообщает японская газета The Sankei News.

Отмечается, что полиция обнаружила тело Борисенко еще 12 мая, однако опознали его только сегодня.

В газете отмечают, что 7 марта посольство Украины связалось с японскими властями, сообщив, что спортсмен пропал.

Борисенко последний раз выходил на связь в конце февраля. Он находился в Японии, где планировал принять участие в Токийском марафоне, однако, когда соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса, спортсмен решил самостоятельно покорить Фудзияму.

В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.