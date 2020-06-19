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Одиозный экс-наставник "Днепра" и "Арсенала" уволен из "Шахтера"

Вячеслав Грозный покинул карагандинцев.

Одиозный экс-наставник "Днепра" и "Арсенала" уволен из "Шахтера"
Вячеслав Грозный
Фото: http://arsenal-kyiv.com

Украинский специалист Вячеслав Грозный уволен из карагандинского "Шахтера", сообщает Meta-ratings.com.ua.

Решение прекратить сотрудничество с главным тренером руководство "Шахтера" приняло из-за ситуации с пандемией COVID-19 и невозможностью выполнять контрактные обязательства как перед многими легионерами команды, так и перед тренерским штабом.

В сложившейся ситуации "Шахтер" сделает ставку на местных воспитанников. Также команду, скорее всего, возглавит тренер из Казахстана.

Тем не менее, по инсайдерской информации, возвращаться в Украину 63-летний экс-главный тренер днепровского "Днепра", киевского "Арсенала" и российского "Терека" пока что не будет, продолжая оставаться в Алмате.

Напомним, чемпионат Казахстана был приостановлен с 16 марта после двух полных туров. "Шахтер" набрал 3 очка и занимает в турнирной таблице 8-е место. Ожидается, что чемпионат Казахстана возобновится 1 июля.

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