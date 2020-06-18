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Голкипер "Атлетико" установил новый рекорд Ла Лиги по "сухим" матчам

Ян Облак отыграл сотый матч "на ноль".

Голкипер "Атлетико" установил новый рекорд Ла Лиги по "сухим" матчам
Рекордсмен
Фото: EPA/UPG

Накануне в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" на выезде растрощило середняка - "Осасуну" (5:0), и благодаря этой победе произвело рокировку в турнирной таблице, поднявшись с 5-го на 4-е место.

Помимо Жоао Феликса, оформившего на "Эль-Садаре" дубль, одним из героев поединка в Памплоне стал словенский голкипер гостей Ян Облак, который отыграл свой сотый "сухой" матч.

27-летний вратарь "матрасников" потратил для этого 182 игры, тем самым установив новый рекорд Ла Лиги.

До этого рекорд принадлежал Мигелю Рейна, отыгравшего свою первую сотню игр на ноль в 222-м поединке. Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес достиг аналогичного показателя к 227-й игре.

Отметим, что среди всех вратарей, которые отыграли наибольшее число матчей в Ла Лиге "на ноль", лидируют легендарный вратарь "Барселоны" Андони Субисаррета (235 "сухих" матчей из 622 проведенных, 37,78%), Франсиско Буйо, большую часть своей карьеры проведший в "Реале" (213 из 542, 39,29%) и пришедший ему на смену в "Королевский клуб" Икер Касильяс (177 из 510, 34,7%). 

Для сравнения, показатель Облака сейчас составляет 54,94%.

Кроме того, словенец - первый иностранец, который отыграл 100 "сухих" матчей в Испании.

В текущем сезоне Ян провел 39 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, 17 из которых отстояв "на ноль".

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