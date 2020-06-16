"Барселона" отказалась продавать своего игрока в "Манчестер Юнайтед" за € 150 млн, - СМИ

Руководство каталонской "Барселоны" отклонило второе предложение "Манчестер Юнайтед" о трансфере вингера Ансу Фати, сообщает Marca.

На сей раз клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за 17-летнего испанца гвинейского происхождения € 150 млн, уточняет издание.

Первое предложение МЮ о трансфере Фати было в 1,5 раза меньше.

Ансу является воспитанником знаменитой молодежная академии "Барселоны" - "Ла Масия". За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан еще на 2 года, при этом клуб может активировать опцию продления еще на два сезона.

В нынешней кампании Фати забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за "блаугранас" во всех турнирах.