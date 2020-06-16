Прервалась 20-летняя рекордная серия Федерера

Роджер в этом году не выиграет ни одного турнира ATP.

Из-за травмы Роджера Федерера прервалась его рекордная серия, которая длилась с 2000 года.

Нынешний год станет для 38-летнего швейцарца первым сезоном с 2000 года, в котором он не добрался до финала хотя бы одного турнира ATP.

В прошлом году экс-первая ракетка мира установил рекорд - минувший сезон стал для него 20-м с финалом турнира ATP кряду.

Среди действующих игроков к данному показателю приближаются вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис и первая ракетка мира Новак Джокович, для которых нынешний сезон стал 17-м, 16-м и 15-м подряд соответственно.

Количество сезонов подряд с выходами в финал турниров ATP (действующие игроки).

Роджер Федерер (Швейцария) - 20 (2000–2019). Рафаэль Надаль (Испания) - 17 (2004–2020). Гаэль Монфис (Франция) - 16 (2005–2020). Новак Джокович (Сербия) - 15 (2006–2020).

Напомним, в феврале Роджер перенес операцию на правом колене, однако недавно ему пришлось сделать повторную артроскопическую процедуру.