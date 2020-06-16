Фото: TyC Sports Лионель Месси

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отмечает пятидесятилетие Чемпионата мира-1970, который проходил в Мексике именно в эти сроки.

И ФИФА представили, как могли бы выглядеть лидеры нынешних сборных Аргентины, Бразилии, Франции, Португалии и Египта Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду и Мохамед Салах соответственно, в то время.

Фото: twitter.com/fifaworldcup Лионель Месси

Фото: twitter.com/fifaworldcup Неймар

Фото: twitter.com/fifaworldcup Килиан Мбаппе

Фото: twitter.com/fifaworldcup

Фото: twitter.com/fifaworldcup

Добавим, что ЧМ в 1970 году впервые прошел на территории страны, являвшейся членом КОНКАКАФ, и впервые - за пределами Европы (УЕФА) и Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Напомним, чемпионом мира стала сборная Бразилии, в третий раз завоевавшая Кубок Жюля Риме и получившая трофей в вечное хранение. В полуфинале и финале "Селесао" обыграли других двукратных чемпионов мира - сборные Уругвая (3:1) и Италии (4:1) соответственно. Третье место заняла сборная ФРГ, владевшая на тот момент Кубком Жюля Риме один раз.

Сборные Аргентины, Франции, Португалии и Египта не прошли отборочный континентальный раунд.