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Ведущий защитник "Шахтера" выбыл на полгода из-за серьезной травмы

Исмаили повредил "кресты".

Ведущий защитник "Шахтера" выбыл на полгода из-за серьезной травмы
Исмаили
Фото: "Шахтер"

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили получил серьезную травму во время тренировочных занятий перед матчем с "Колосом" (1:0).

У 30-летнего бразильца диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава, сообщает пресс-служба "горняков".

Исмаили предстоит хирургическое вмешательство, а восстановление будет длиться до шести месяцев, отмечено в коммюнике.

Таким образом, "Шахтеру" предстоит доиграть сезон без Исмаили, включая матчи Лиги Европы, где подопечным Луиша Каштро предстоит ответная игра 1/8 финала против "Вольфсбурга".

Отметим, что в текущем сезоне бразилец провел 30 матчей за "Шахтер", забив два гола и отдав пять ассистов.

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