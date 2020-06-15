В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
Украинских пограничников вооружат пистолетами-пулеметами SMG-15
Украинских пограничников вооружат пистолетами-пулеметами SMG-15
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
Киев и 10 областей не готовы к дальнейшему ослаблению карантина, - Минздрав
Киев и 10 областей не готовы к дальнейшему ослаблению карантина, - Минздрав
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Львовская область в несколько раз обошла другие регионы по количеству новых случаев коронавируса
Львовская область в несколько раз обошла другие регионы по количеству новых случаев коронавируса
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
ГлавнаяСпорт

Вице-капитан "Динамо" отметил свой 100-й матч в чемпионате Украины шедевром со штрафного

Виктор Цыганков сыграл юбилейный поединок в УПЛ.

Виктор Цыганков (в центре)
Фото: скриншот
Виктор Цыганков (в центре)

В рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги в Запорожье состоялся важнейший матч в борьбе за распределение второй путевки в Лигу Чемпионов между "Зарей" и "Динамо".

Киевляне одержали волевую победу 3:1.

Установил окончательный счет в матче полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, изящно исполнив на 90+6 минуте штрафной удар.

Так 22-летний вице-капитан "бело-синих" отметил свое сотое появление на поле в рамках чемпионата Украины.

Добавим, что благодаря победе на "Славутич Арене" подопечные Алексея Михайличенко вышли на чистое второе место в турнирной таблице, на 3 очка оторвавшись от "Зари".

До окончания первенства осталось провести 6 туров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также