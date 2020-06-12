Игрока сборной Англии дисквалифицировали на 1 матч АПЛ и крупно оштрафовали за шутку про COVID-19 и людей азиатской внешности

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла наказание полузащитнику "Тоттенхэма" Деле Алли за дискриминацию, сообщает ВВС.

В феврале полузащитник сборной Англии выложил видео из лондонского аэропорта. В ролике 24-летний Алли снял мужчину азиатской внешности, а потом перевел камеру на антисептик и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

Несмотря на то, что футболист быстро убрал это видео, он начал свое путешествие по социальным сетям.

По итогам заседания FA Алли был наказан отстранением на один матч Английской Премьер-Лиги и наложением штрафа в размере 50 тыс. фунтов. Также хавбек пройдет индивидуальный образовательный курс.

Таким образом, Алли не сыграет 19 июня в рамках 29-го тура АПЛ в матче против "Манчестер Юнайтед".