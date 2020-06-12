В мире число заболевших СOVID-19 составило почти 7,6 млн человек

По состоянию на утро 12 июня в мире зафиксирован 7 597 341 случай коронавируса COVID-19, из них 3 841 537 человек выздоровели и 423 844 погибли.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки выявили 136 757 инфицированных, что почти на 1200 больше, чем установленный днем ранее предыдущий суточный рекорд.

Больше всего новых заболевших за сутки - в Бразилии (30 465), США (23 300), Индии (11 128), России (8779), Перу (5965), Пакистане (5834) и Чили (5596).

Наивысший суточный показатель по умершим также зафиксирован в Бразилии (1261), США (904), Мексике (708), Индии (394), Перу (206), РФ (174), Чили (173), Великобритании (151).

Странами с наибольшим числом выявленных заболевших за все время пандемии по-прежнему остаются США (2 089 701 инфицированных, 116 034 умерших, 816 086 выздоровевших), Бразилия (805 649, 41 058, 396 692) и Россия (502 439, 6532, 261 150).

Напомним, 11 июня в Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки.