Еврокомиссия приняла заявление о дезинформации со стороны России и Китая о ситуации с COVID-19

В докладе говорится, что распространение ложной информации направлено против третьих стран, в том числе и членов ЕС.

Еврокомиссия подозревает Россию и КНР в организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса относительно стран ЕС. Соответствующее заявление ведомство распространило 10 июня, пишет "Голос Америки".

В докладе сообщается, что Россия и Китай принимают участие в умышленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

"Было бы слишком опасно не отреагировать на это. Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью", - заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

По ее словам, иностранная пропаганда, которая спонсируется государством, охотится на страхи и сомнения людей.

В заявлении также отмечается, что Евросоюз будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Также ЕС требует повышенного внимания от социальных сетей и онлайн-платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомленности пользователей.

Напомним, что в марте 2020 Европейская служба внешних связей обвинила российские средства массовой информации в разворачивании большой кампании по дезинформации о распространении и влиянии коронавируса.