Количество больных коронавирусом в мире возросло до 7,3 млн человек

По состоянию на утро 10 июня в мире зарегистрировали 7 323 918 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались 417 733 человек

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидером по количеству заражений остаются США. Число умерших достигло 114 148, заболевших - 2 045 549. На втором месте по количеству заболевших Бразилия: 742 084 инфицированных и 38 497 летальных случаев. Россия занимает третье место: инфицированных уже 485 253 человека, количество смертей - 6 142.

В Великобритании - 289 140 заболевших, умерли 40 883 пациента. В Испании зарегистрировали 289 046 пациентов, умерли 27 136. При этом за минувшие сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Индия опередила Италию по числу заболевших: 276 146, 7 750 летальных случаев. В Италии зафиксировали COVID-19 у 235 561 человека. Умерли 34 043 человек.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19.