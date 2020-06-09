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Меркель и Путин обсудили вопрос проведения встречи "нормандской четверки"

Стороны провели телефонный разговор.

Меркель и Путин обсудили вопрос проведения встречи "нормандской четверки"
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главными темами разговора лидеров двух стран стали вопросы мирного урегулирования в Сирии и Ливии, распространения пандемии коронавируса в мировых масштабах.

Отдельно Меркель и Путин обсудили Украину, а именно - отсутствие прогресса в реализации Минских договорённостей 2015 года, а также решений "нормандской четвёрки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Стороны подчеркнули важность переговоров в "нормандском формате", при этом Путин снова настаивала на вовлечение в переговоры главарей боевиков.

"Президент России подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению минского комплекса мер", - заявили в Кремле.

Германская сторона пока что переговоры не комментировала.

Напомним, ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне глав МИД

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