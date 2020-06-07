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Российский канал RT подал в суд на Навального

Какая публикация возмутила канал - не сообщается.

Российский государственный телеканал RT подал в суд на оппозиционного политика Алексея Навального, юриста основанного им "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и редакцию уральского изданияZnak.comв защиту деловой репутации.

Копию иска Навальный опубликовал в Twitter.

Какая публикация возмутила канал - не сообщается.

Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения из-за технических нарушений, дав истцу срок на их устранение, информирует Радио Свобода.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального неоднократно обвинял RT в накрутке просмотров в ютьюбе и неэффективной работе.

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