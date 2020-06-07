Российский канал RT подал в суд на Навального

Какая публикация возмутила канал - не сообщается.

Российский государственный телеканал RT подал в суд на оппозиционного политика Алексея Навального, юриста основанного им "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и редакцию уральского изданияZnak.comв защиту деловой репутации.

Копию иска Навальный опубликовал в Twitter.

Оу! Боброеды из RT подали на меня в суд. Говорят, что у них есть "деловая репутация", а я её порочу pic.twitter.com/EYgpznivGc — Alexey Navalny (@navalny) June 7, 2020

Какая публикация возмутила канал - не сообщается.

Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения из-за технических нарушений, дав истцу срок на их устранение, информирует Радио Свобода.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального неоднократно обвинял RT в накрутке просмотров в ютьюбе и неэффективной работе.