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В Риме полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников антиправительственной акции

Правоохранители ответили на беспорядки, организованные ультраправыми экстремистами.

Фото: EPA/UPG

В Риме в субботу полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции за отмену карантина. 

ВВС пишет, что правоохранители ответили на беспорядки, организованные ультраправыми экстремистами и фанатами футбола.

Кроме них на субботнюю акцию вышли сотни людей с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и ущерб, который она причинила экономике и рабочим местам.

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также осуществила несколько арестов.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы. С момента начала вспышки коронавируса в стране зафиксировали более 33 тыс. смертей и 234 тыс. случаев заражения.

Жесткий карантин действовал в стране с 10 марта. В мае ограничения начали постепенно ослаблять. В частности, позволили внутренние путешествия между регионами и открыли границы для туристов.

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