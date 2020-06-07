Фото: EPA/UPG Демонстрация в Вашингтоне, 6 июня 2020 года

В субботу тысячи людей в США вновь вышли на улицы на акции против полицейского насилия и расовой дискриминации, начавшиеся после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

Протесты прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других крупных американских городах.

В Вашингтоне акции практически непрерывно проходят всю неделю. По оценкам Washington Post, на улицы города в субботу вышли более 10 тысяч человек. Протестующие приходили с маленькими детьми, а полицейские стали почти незаметными, пишет газета.

Фото: EPA/UPG Вашингтон

Фото: EPA/UPG Вашингтон

Люди держали плакаты с надписями Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") и I Can't Breathe ("Я не могу дышать", фраза, которую Флойд повторял при задержании).

Фото: EPA/UPG Вашингтон

Фото: EPA/UPG

Одним из центров протеста стал Белый дом, который дополнительно укрепили новыми ограждениями, и ближайшие к нему районы.

Фото: EPA/UPG Вашингтон

Полиция города ожидала, что демонстрация может стать одной из самых масштабных массовых акций, проходившей в Вашингтоне в последние годы. Движение автотранспорта в центральных районах столицы было перекрыто.

Фото: EPA/UPG Лос-Анджелес

Фото: EPA/UPG Нью-Йорк

Фото: EPA/UPG Чикаго

К демонстрантам также присоединилась мэр Вашингтона Мюриэль Баузер.

Ранее она призвала уличных художников написать желтой краской на участке 16-й улицы Вашингтона девиз протестующих "Black lives matter". Также Баузер распорядилась назвать этим лозунгом часть улицы, ведущей к Белому дому. Теперь она официально называется "площадь Black Lives Matter".

Фото: https://twitter.com/DmvMusicPlug

Фото: https://twitter.com/DmvMusicPlug

Напомним, протесты продолжаются в крупнейших американских городах уже 12-й день.

Акции в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских несколько минут продолжал надавливать коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка нормализовалась.