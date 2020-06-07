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В городах США прошли многотысячные акции против полицейского насилия и расизма

О беспорядках не сообщается.

Демонстрация в Вашингтоне, 6 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Демонстрация в Вашингтоне, 6 июня 2020 года

В субботу тысячи людей в США вновь вышли на улицы на акции против полицейского насилия и расовой дискриминации, начавшиеся после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN.

Протесты прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других крупных американских городах. 

В Вашингтоне акции практически непрерывно проходят всю неделю. По оценкам Washington Post, на улицы города в субботу вышли более 10 тысяч человек. Протестующие приходили с маленькими детьми, а полицейские стали почти незаметными, пишет газета.

Вашингтон
Фото: EPA/UPG
Вашингтон

Вашингтон
Фото: EPA/UPG
Вашингтон

Люди держали плакаты с надписями Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") и I Can't Breathe ("Я не могу дышать", фраза, которую Флойд повторял при задержании).

Вашингтон
Фото: EPA/UPG
Вашингтон

Фото: EPA/UPG

Одним из центров протеста стал Белый дом, который дополнительно укрепили новыми ограждениями, и ближайшие к нему районы. 

Вашингтон
Фото: EPA/UPG
Вашингтон

Полиция города ожидала, что демонстрация может стать одной из самых масштабных массовых акций, проходившей в Вашингтоне в последние годы. Движение автотранспорта в центральных районах столицы было перекрыто. 

Лос-Анджелес
Фото: EPA/UPG
Лос-Анджелес

Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG
Нью-Йорк

Чикаго
Фото: EPA/UPG
Чикаго

К демонстрантам также присоединилась мэр Вашингтона Мюриэль Баузер. 

Ранее она призвала уличных художников написать желтой краской на участке 16-й улицы Вашингтона девиз протестующих "Black lives matter". Также Баузер распорядилась назвать этим лозунгом часть улицы, ведущей к Белому дому. Теперь она официально называется "площадь Black Lives Matter".

Фото: https://twitter.com/DmvMusicPlug

Фото: https://twitter.com/DmvMusicPlug

Напомним, протесты продолжаются в крупнейших американских городах уже 12-й день.

Акции в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских несколько минут продолжал надавливать коленом на шею Флойда, повторявшего, что он не может дышать. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. 

Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка нормализовалась. 

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