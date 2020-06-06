Байден официально стал кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, по результатам первичных выборов у Байдена 1993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования, ему необходимо было заручиться поддержкой 1991 делегата.

При этом праймериз демократов еще будут проведены в восьми штатах и на трех территориях США.

В своем заявлении Байден отметил, что для него было честью соревноваться "с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия".

Джозефу Байдену 77 лет. Прежде чем стать вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, он 36 лет был сенатором. В выборах президента Байден принимает участие третий раз.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Ранее кандидатуру Байдена поддержали Хиллари Клинтон и Барак Обама.