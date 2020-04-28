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Клинтон поддержала кандидатуру Байдена в президенты США

На выборах- 2016 тогда еще вице-президент Байден поддержал Клинтон как кандидата в президенты от демократов.

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах президента в ноябре 2020-го.

Клинтон появилась как "специальная гостья" в виртуальном мероприятии, посвященном положению женщин в условиях пандемии, при участии Байдена, пишет Голос Америки.

Ранее экс-госсекретарь намекнула на поддержку Байдена в Twitter.

Скорее всего, именно Байден будет представлять Демократическую партию после того как его оппонент Берни Сандерс вышел из президентской гонки, отмечает издание. Кандидатуру Байдена уже поддержали экс-президент Барак Обама, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, сенатор Берни Сандерс и сенатор Элизабет Уоррен, которая также соревновалась за право принять участие в выборах президента США.

Во время предвыборной кампании 2016 тогда еще вице-президент Байден поддержал Клинтон как кандидата в президенты от демократов и выступал с ней на ее избирательных митингах.

Менеджер кампании президента Дональда Трампа по переизбранию на второй срок Брэд Парскаль заявил: "Трамп победил ее один раз и победит кандидата, которого она поддержала".

В 2016 году Трамп выиграл выборы благодаря американской избирательной системе делегатов (304 голоса делегатов против 227), но проиграл Клинтон по количеству прямых голосов американцев - 62,98 млн голосов у республиканца против 65,85 млн голосов в демократки.

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