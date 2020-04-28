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Кулеба анонсировал видеоконференцию глав МИД стран "нормандского формата" на 30 апреля

Одной из главных целей переговоров является оценка достигнутого прогресса после саммита в Париже. 

Кулеба анонсировал видеоконференцию глав МИД стран "нормандского формата" на 30 апреля
Дмитрий Кулеба
Фото: Пресс-служба МИДа

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" пройдет 30 апреля. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

В ней примут участие министры иностранных дел Франции, Германии, Украины и России. 

"Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где надо будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом", - заявил Кулеба. 

Он сообщил, что одной из главных целей переговоров является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита в декабре 2019 года.

"По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись", - сказал Кулеба.

Вторая цель - попытаться установить причины, почему в других направлениях договоренностей наблюдается стагнация.

Третьей целью обсуждения Кулеба назвал "разработать какие-то, по крайней мере, очерки решений для имеющихся проблем и дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации".

Напомним, что министр иностранных дел Хайко Маас 22 апреля сообщил, что в ближайшею неделю министры "нормандской четверки" проведут видеоконференцию.

Маас отметил, что в последние дни говорил со всеми коллегами из "четверки", и все признали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже, еще не воплощены в жизнь.

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