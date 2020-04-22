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Министры "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе

Главы МИД попробуют дать новый импульс декабрьским договоренностям.

Министры "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе
Фото: EPA/UPG

Министр "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе, сообщил в среду глава немецкого МИД Хайко Маас.

"Мы договорились, и очень радуемся этому, что состоится видеконференция в нормандском формате на уровне министров, она состоится на следующей неделе", - цитирует Мааса агентство "Укринформ".

Маас отметил, что в последние дни говорил со всеми коллегами из "четверки", и все признали, что важные пункты решений, принятых на декабрьском саммите "нормандской четверки" в Париже, еще не воплощены в жизнь. Но по крайней мере начался обмен удерживаемыми лицами.

Все министры согласились, что необходимо предоставить декабрьским договоренностям новый импульс, добавил глава МИД ФРГ.

Напомним, что новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается.

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