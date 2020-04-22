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​В четверг в Киеве до +16, без осадков

Ночью в столице +2…+4 градуса.

​В четверг в Киеве до +16, без осадков
Фото: EPA/UPG

В четверг, 23 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

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