За сутки оккупационные войска семь раз нарушали режим тишины в зоне ООС

За 21 апреля вооруженные формирования России семь раз нарушали режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По направлению от населенного пункта Каштановое по защитникам Авдеевки дважды открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Старогнатовке стреляли из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а неподалеку Красногоровки применяли станковый противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный адекватный ответ, поэтому к вечеру оккупанты прекратили свою деятельность", - уточнили в Минобороны.

По опорным пунктам неподалеку Крымского и Новотошковского враг выпустил восемь мин 120 мм калибра. Потерь с украинской стороны за сутки нет.

По данным разведки Объединенных сил, 21 апреля были ликвидированы два российских наемника.

22 апреля оккупационные войска из станковых противотанковых гранатометов обстрелял Богдановку. Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Напомним, что за 20 апреля российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, один - боевое поражение.

Погибшим военным является выпускник Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного лейтенант Андрей Шинкарук.