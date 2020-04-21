В Киевской области пасхальные богослужения посетили 5000 человек

В Киевской области около 5000 человек посетили пасхальные богослужения в храмах. Об этом сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин, пишут "Українські новини".

Он сообщил, что во время мероприятий по случаю празднования православной Пасхи в области для обеспечения публичной безопасности и порядка было привлечено 1 700 правоохранителей, 140 членов гражданских формирований, 248 представителей органов местного самоуправления. Нарушений не обнаружили.

По словам Володина, 19 апреля он лично посетил несколько храмов и убедился в том, что требования карантина на территории Киевской области соблюдены.

Володин добавил, что, по данным правоохранителей, в ночь с 18 на 19 апреля пасхальные богослужения также состоялись в режиме видеотрансляции.

Напомним, что всего в Украине пасхальные богослужения посетили около 130 000 прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина.