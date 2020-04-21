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Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте

Разрешат прогулки в парках и посещение музеев и библиотек.

Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте
Фото: EPA/UPG

Карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник подтвердил, что предложит продлить карантин до 12 мая.

"Это продление связано с нашим имеющимся уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", - сказал он.

В то же время Степанов подчеркнул, что карантин может быть смягчен.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут ограничены в количестве лиц, в средствах индивидуальной защиты. Очень четкие критерии будут определены этим постановлением. Также мы будем предлагать открыть наши музеи, библиотеки, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средств индивидуально защиты, термоскрининге на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений", - сказал он.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.

По состоянию на утро 21 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек. В Минздраве опасаются возможной вспышки заболевания на 5-10 день после Пасхи.

20 апреля советник президета Зеленского анонсировал антикризисные меры после прохождения пика COVID-19.

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