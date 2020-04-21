Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утром 21 апреля достигло 6125 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 415, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Суточный прирост новых случаев составил 7,2%.
Среди заболевших госпитализированы 2036 человек (+126 за сутки), в том числе 97 детей. Остальные 4089 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 302 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек (+10 за сутки); вылечились 367 (+8 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.
Случаи коронавирусной болезни по регионах:
- Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)
- Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)
- Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)
- Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)
- м. Киев - 892 случая (33 выздоровели)
- Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)
- Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)
- Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 41 случай;
- Одесская обл. - 146 случаев;
- Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)
- Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)
- Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)
- Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
- Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)
- Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)
- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.