Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утром 21 апреля достигло 6125 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 415, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный прирост новых случаев составил 7,2%.

Среди заболевших госпитализированы 2036 человек (+126 за сутки), в том числе 97 детей. Остальные 4089 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 302 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек (+10 за сутки); вылечились 367 (+8 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.

Случаи коронавирусной болезни по регионах:

Винницкая обл. - 338 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 205 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 137 случаев (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели)

м. Киев - 892 случая (33 выздоровели)

Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели)

Кировоградская обл. - 247 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели)

Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 41 случай;

Одесская обл. - 146 случаев;

Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели)

Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел)

Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.