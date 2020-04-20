​Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 261

В воскресенье, 19 апреля, в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Суточный прирост новых случаев снизился до 4,8% по сравнению с 6,7% днем раньше.
В больницах находятся 1910 человек (в том числе 91 ребенок), остальные 3800 пациентов лечатся дома (в том числе 283 ребенка).
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек (+10 за сутки), вылечились 359 (+12 за сутки).
Среди умерших - 80 мужчин и 71 женщина. 86% из них было больше 50 лет.
Количество выявленных случаев коронавирусной болезни по регионах:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 158 случаев;
- Днепропетровская область - 118 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 226 случаев;
- Закарпатская область - 196 случаев;
- Запорожская область - 134 случая;
- Ивано-Франковская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 246 случаев;
- г. Киев - 850 случаев;
- Киевская область - 333 случая;
- Львовская область - 253 случая;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 137 случаев;
- Полтавская область - 63 случая;
- Ровенская область - 312 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 414 случаев;
- Харьковская область - 73 случая;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 906 случаев;
- Черкасская область - 165 случаев;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.