​Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 261

За сутки подтвердили 10 смертей и 12 выздоровлений.

В воскресенье, 19 апреля, в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный прирост новых случаев снизился до 4,8% по сравнению с 6,7% днем раньше.

В больницах находятся 1910 человек (в том числе 91 ребенок), остальные 3800 пациентов лечатся дома (в том числе 283 ребенка).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек (+10 за сутки), вылечились 359 (+12 за сутки).

Среди умерших - 80 мужчин и 71 женщина. 86% из них было больше 50 лет.

Количество выявленных случаев коронавирусной болезни по регионах:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

г. Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ровенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.