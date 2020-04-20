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​Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 261

За сутки подтвердили 10 смертей и 12 выздоровлений.

В воскресенье, 19 апреля, в Украине зафиксировали 261 новый случай коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 5710, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный прирост новых случаев снизился до 4,8% по сравнению с 6,7% днем раньше.

В больницах находятся 1910 человек (в том числе 91 ребенок), остальные 3800 пациентов лечатся дома (в том числе 283 ребенка).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек (+10 за сутки), вылечились 359 (+12 за сутки).

Среди умерших - 80 мужчин и 71 женщина. 86% из них было больше 50 лет.

Количество выявленных случаев коронавирусной болезни по регионах:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 158 случаев;
  • Днепропетровская область - 118 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 226 случаев;
  • Закарпатская область - 196 случаев;
  • Запорожская область - 134 случая;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 246 случаев;
  • г. Киев - 850 случаев;
  • Киевская область - 333 случая;
  • Львовская область - 253 случая;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 137 случаев;
  • Полтавская область - 63 случая;
  • Ровенская область - 312 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 414 случаев;
  • Харьковская область - 73 случая;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 906 случаев;
  • Черкасская область - 165 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.

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