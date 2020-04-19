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В Украине за сутки подтвердили 343 случая коронавируса

Число новых инфицированных уменьшается третьи сутки подряд.

В Украине за последние сутки зафиксировали 343 случая коронавируса, таким образом общее количество больных COVID-19 выросло до 5449. Об этом информирует Минздрав.

141 человек умер, 347 - выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 150 случаев;
  • Днепропетровская область - 110 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 211 случаев;
  • Закарпатская область - 182 случая;
  • Запорожская область - 131 случай;
  • Ивано-Франковская область - 480 случаев;
  • Кировоградская область - 245 случаев;
  • Киев - 801 случай;
  • Киевская область - 304 случая;
  • Львовская область - 245 случаев;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 112 случаев;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 308 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 390 случаев;
  • Харьковская область - 67 случаев;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черновицкая область - 889 случаев;
  • Черкасская область - 151 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных РФ территорий отсутствуют.

Напомним, 16 апреля в Украине подтвердили 444 случая коронавируса, 15 апреля - 501.

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