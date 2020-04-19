В Украине за сутки подтвердили 343 случая коронавируса

В Украине за последние сутки зафиксировали 343 случая коронавируса, таким образом общее количество больных COVID-19 выросло до 5449. Об этом информирует Минздрав.
141 человек умер, 347 - выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 330 случаев;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 110 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 211 случаев;
- Закарпатская область - 182 случая;
- Запорожская область - 131 случай;
- Ивано-Франковская область - 480 случаев;
- Кировоградская область - 245 случаев;
- Киев - 801 случай;
- Киевская область - 304 случая;
- Львовская область - 245 случаев;
- Луганская область - 24 случая;
- Николаевская область - 37 случаев;
- Одесская область - 112 случаев;
- Полтавская область - 61 случай;
- Ровенская область - 308 случаев;
- Сумская область - 83 случая;
- Тернопольская область - 390 случаев;
- Харьковская область - 67 случаев;
- Херсонская область - 63 случая;
- Хмельницкая область - 47 случаев;
- Черновицкая область - 889 случаев;
- Черкасская область - 151 случай;
- Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных РФ территорий отсутствуют.
Напомним, 16 апреля в Украине подтвердили 444 случая коронавируса, 15 апреля - 501.