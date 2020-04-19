В Украине за сутки подтвердили 343 случая коронавируса

В Украине за последние сутки зафиксировали 343 случая коронавируса, таким образом общее количество больных COVID-19 выросло до 5449. Об этом информирует Минздрав.

141 человек умер, 347 - выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Запорожская область - 131 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 245 случаев;

Киев - 801 случай;

Киевская область - 304 случая;

Львовская область - 245 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 112 случаев;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 308 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черновицкая область - 889 случаев;

Черкасская область - 151 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных РФ территорий отсутствуют.

Напомним, 16 апреля в Украине подтвердили 444 случая коронавируса, 15 апреля - 501.