НАН: пик эпидемии в Украине придется на 2-8 мая

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается на 2-8 мая.

Об этом свидетельствует прогноз рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Она создана на базе Института проблем математических машин и систем и включает специалистов Национальной академии наук, Национальной академии медицинских наук и КНУ им. Шевченко.

Ученые посчитали, что Украина сейчас двигается примерно по такой же траектории эпидемии, как Польша и Швеция, за счет большого количества больных, которые приехали уже инфицированными.

Период удвоения (наклон кривой) сейчас примерно равна 8-10 дней и имеет тенденцию к увеличению (более пологая кривая). Хотя траектории движения стран близки, но Украина намного раньше ввела карантин, когда были зарегистрированы лишь единичные случаи в отдельных областях. Это весомый сдерживающий фактор роста заболеваемости COVID-19.

Рост количества выявленных заболеваний за день будет продолжаться еще некоторое время и выйдет на пик только к 2-5 мая, если:

будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и сейчас;

не будет нарушений карантина во время празднования Пасхи.

После достижения пика заболевания количество новых случаев постепенно будет сокращаться до конца мая до медианного значения 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений - 200-700).

Пик летальных случаев прогнозируется на 3-8 мая, после чего начнется снижение до медианного значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений - 12-37).

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал продление карантина, который действует до 24 апреля, если суточный прирост новых случаев будет превышать 2%. Сейчас он превышает 10% и за прошлые сутки достиг 12%.